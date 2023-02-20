Antalya ve Mersin valiliklerinden tsunami uyarısı: Sahillerden uzak durun

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Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki depremin ardından Antalya Valiliği ve Mersin Valiliği'nden vatandaşlara uyarı geldi.

Valilikler tarafından vatandaşların sahillerden uzak durması için uyarı yapıldı.

Maraş'ta 15 gün önce meydana gelen 7,7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde bu akşam saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.07'de ise bu kez Samandağ'da 5,8'lik deprem oldu.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

"50 SANTİMETREYE KADAR YÜKSELME RİSKİ"

AFAD'dan yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

AFAD'dan sonra Antalya Valiliği ve Mersin Valiliği de sosyal medyadan vatandaşları uyardı. Vatandaşlara "Sahillerden uzak durun" çağrısı yapıldı.

AFAD TSUNAMİ UYARISINI GERİ ÇEKTİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

Daha sonra açıklamasını güncelleyen AFAD, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından @Kandilli_info uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı @Kandilli_info ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır" diyerek uyarıyı iptal etti.