Naci Görür’den Bingöl ve Adana uyarısı

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Bilim Akademisi üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TGRT televizyonunda yaptığı açıklamada, “Doğu Anadolu fayı büyük ölçüde sadece Bingöl Karlıova hariç çok büyük ölçüde enerjisini boşalttı diye düşünüyorum. Bir Adana yöresi kaldı, bu Doğu Anadolu fayının bir uzantısı. Adana’da da belli büyüklükte bir deprem bekliyoruz” diyerek bundan sonra Bingöl ile Adana için uyarıda bulundu.

Görür, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım" uyarısında bulunmuştu.

Görür’ün açıklamaları şöyle:

“Maraş depremleri olduğu zaman iki yere dikkat çektik. Bir dedik Adana havzasına dikkat edin ve Hatay’a dikkat edin. Uyarma nedenimiz de çok basit, herhangi bir yerde doğrultu atımlı fayda deprem olursa enerjinin bir kısmı da güneyine nakledilir. Maraş civarında depremler olunca onun güneyinde kabaca Hatay ve Adana var. Her iki tarafı da uyardık.

Şimdi 6.4 oldu, ben bundan sonra daha büyük bir deprem burada olacağını sanmıyorum. Bu Doğu Anadolu fayı büyük ölçüde sadece Bingöl Karlıova hariç çok büyük ölçüde enerjisini boşalttı diye düşünüyorum. Bir Adana yöresi kaldı, bu Doğu Anadolu fayının bir uzantısı. Adana’da da belli büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu da gerçekleşirse tahmin ediyorum ki Doğu Anadolu fayı ve Ölüdeniz fayı bizim Türkiye sınırları içerisinde enerjinin önemli bir kısmını boşaltarak bir suskunluğun içerisine girecek demektir.

Kıbrıs’ta da doğrusu biz bu Maraş depremlerinin ardından bir hareketlilik bekliyoruz. Kıbrıs’ın özellikle kuzey kesimlerinde olabilir.”