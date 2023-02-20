Defne Belediye Başkanı: Enkaz altında kalanların ihbarlarını alıyoruz

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Yerin 16,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 6,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerin yanı sıra Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarına göre depremler sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

NTV’ye konuşan Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, “İnsanların çığlıklarını duyduk. Her yer karanlık” dedi.

“İlçemizde elektriklerimiz kesildi” diyen Güzel, “Çığlıkların arasında insanları koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalarımız, enkaz altında kalanların ihbarlarını alıyoruz. Vali bey ile koordinasyon içerisinde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI: DEPREMLE BİRLİKTE ELEKTRİKLERİMİZ KESİLDİ

NTV’ye konuşan Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz ise ilçede şu an herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi.

Eryılmaz, “Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda” diye konuştu.