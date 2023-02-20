Hatay’daki son depremlerde 3 kişi hayatını kaybetti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Yerin 16,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 6,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerin yanı sıra Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

AFAD, söz konusu depremler sonucu şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır” denildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne 42 ihbarın ulaştığını da bildiren AFAD, bölgede arama tarama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Maraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Dericiler Sanayi Sitesi'nde ağır hasarlı olduğu için boşaltılan bina, Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkıldı.

Binanın çökmesinin ardından yangın çıktı. Enkaz altındaki bir traktörün alev almasıyla başlayan yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

MERSİN'DE EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'de de hissedilmişti.