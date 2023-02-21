Irak’tan Türkiye’deki vatandaşlarına deprem uyarısı

HABER MERKEZİ

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği, Hatay ve çevresinde yaşanan depremle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada bölgede yaşayan Irak vatandaşları depremlerde hasar gören binaların yakınından geçmemeleri uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların acil durumlarda Irak büyükelçiliği ve konsolosluklarıyla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

Dün (20 Şubat) akşam Hatay’da üst üstte 6.4 ile 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.