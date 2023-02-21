Erbil’de Başbakan’ın katılımıyla deprem çalıştayı düzenleniyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Şehircilik ve Turizm Bakanlığı ve ABD merkezli özel Beton Enstitüsü tarafından düzenlenen çalıştayda Kürdistan Bölgesi’ni depremlerden korumak yapılması gerekenler ele alınacak.

Başbakan Mesrur Barzani’nin de katılacağı çalıştayı amacının ev, bina ve ekonomik projelerin yürütüldüğü sanayi alanlarının gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için mekanizmalara oluşturulması olduğu belirtildi

Gelecek projelerinin uygulanması için yol haritalarının belirlenmesi ve mühendislik biliminde gelişmiş bir Kürdistan için yapılması gerekenlerin ele alınacağı çalıştayda ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin doğa ve coğrafyasının korunması için alan çalışmaları yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.