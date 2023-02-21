Hatay depremleri Suriye’yi de vurdu: En az 470 yaralı

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Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Lübnan, İsrail ve Mısır da dahil olmak üzere birçok ülkede hissedilirken, Suriye'de en az 470 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığına göre, Suriye'nin kuzeybatısında silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde en az 150 kişi yaralandı. Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelerde ise 320'den fazla insan yaralı.

Rojava’nın Afrin kentinin kırsalında yer alan Cinderes başta olmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde zarar gören bazı binaların çöktüğü belirtildi.

BM: ÜÇ SINIR KAPISI DA FAALİYETTE

Öte yandan, Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına yardım ulaştırmak için üç sınır kapısının (Bab el-Hava, Bab el-Salam, El-Rai) faaliyette olduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yardım yüklü 10 kamyonunun El-Rai sınır kapısından ilk kez silahlı grupların kontrolündeki bölgelere girdiğini söyledi.

Dujarric, "Suriye hükümetinin yardım teslimatları için kullanılmasını kabul etmesinden bu yana bu sınır kapısından geçen ilk BM konvoyu" dedi.

SANA: YARDIM TAŞIYAN 12 UÇAK ULAŞTI

Öte yandan Suriye devlet ajansı SANA, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Rusya ve İran tarafından gönderilen de deprem yardımı taşıyan 12 uçağın Şam, Laziye ve Halep havalimanlarına geldiğini duyurdu.

WHO’nun Suriye Temsilcisi Vekili Dr. Iman Shanqiti'ye göre, örgütün gönderdiği uçak 33 ton ilk yardım tıbbi malzemesi ve hastane ekipmanı taşıyor.