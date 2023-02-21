Politika

Anayasa Mahkemesi'nden HDP'li Semra Güzel'in başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in, devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM kararının iptali istemini reddetti.
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türkiye Semra Güzel HDP AYM

HABER MERKEZİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, HDP Batman Mehmet Ruştu Tiryaki, 22 Aralık 2022'de devamsızlık nedeniyle Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen AYM, Güzel hakkındaki 1350 sayılı TBMM kararının iptal istemini Anayasa’nın 85’inci maddesi uyarınca oy birliğiyle reddetti.

AYM’nin kararında, TBMM kararına yapılan itirazda devamsızlığın geçerli bir mazeretinin bulunup bulunmadığı ve kararın alınmasında siyasi saiklerle hareket edilip edilmediği yönünden inceleme yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, Anayasa’nın 96’ıncı maddesinde TBMM’nin çalışmalarının aksatılmaması adına toplantı yeter sayısına ilişkin düzenlemenin yer aldığı belirtildi ve söz konusu maddenin bir ay içerisinde 5 birleşim gününe özürsüz olarak katılmayanların üyeliğinin düşmesine imkan verdiği ifade edildi.

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