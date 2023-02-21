Başbakan’dan Anadili Günü mesajı: Kendimden başlayacağım

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 21 Şuba Dünya Anadili Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kürtlerin ve Kürdistan’daki bileşenlerin Dünya Anadili Günü’nü kutluyorum” diyen Başbakan “Anadilinin korunması ve geliştirilmesi hepimizin görevidir. Gelin sitelerde ve sosyal medyada Kürtçeyi daha fazla kullanalım” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra tweetlerimi daha çok Kürtçe yazacağını vurgulayan Başbakan, “Kendimden başlayacağım ve bundan sonra tweetlerimi daha çok Kürtçe yazacağım” dedi.