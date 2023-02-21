İmar ve İskan Bakanı: Kürdistan Bölgesi’ni depremden korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz

ERBİL (K24)

İmar ve İskan Bakanlığı ile ABD merkezli özel Beton Enstitüsü başkent Erbil’de "Kürdistan Bölgesi'ni Depremden Koruma" çalıştayı düzenledi.

Çalıştaya Başbakan Mesrur Barzani de katıldı.

Çalıştayda konuşan Kürdistan Bölgesi İmar ve İskan Bakanı Dana Abdulkerim, depreme karşı proje oluşturmak için yeni mekanizmaların kabul edildiğini ifade ederek, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından on binlerce insanın mağdur olduğunu söyledi.

Bakan Abdulkerim, “Hükümet, İmar ve İskan Bakanlığı ve ilgili taraflar aracılığıyla, bölgedeki inşaat projelerinin niteliğini değerlendirecektir. Biz de bölgedeki yapıları değerlendireceğiz” dedi.

Irak deprem fay hattı haritasına göre Kürdistan Bölgesi'nin altı bölgeden oluştuğunu belirten Abdülkerim, bunun da orta riskli olduğunu söyledi.

İmar ve İskan Bakanı şunları vurguladı:

“Kürdistan Bölgesi’nde 5 şiddetinde bir deprem olursa projenin halihazırdaki mekanizmalara ve yönergelere göre uygulanması durumunda büyük bir hasar meydana gelmeyecektir. Ancak depremin şiddeti 6 veya 7’ye ulaşırsa, hasar kesinlikle daha büyük olur.”