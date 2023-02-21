Politika

Başkan Barzani: Kürdistan ve Hindistan halklarının dostluğu tarihi ve kadimdir

Hindistan Dışişleri Bakanlığı heyetiyle görüşen Başkan Barzani, Kürdistan ve Hindistan halklarının dostluğunu “tarihi ve kadim” olarak niteledi.
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kürdistan Başkan Barzani Hindistan Kürdistan halklar dostluk

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, Hindistan Dışişleri Bakanlığı heyetiyle bir araya geldi.

Kürdistan ve Hindistan halklarının dostluğunu “tarihi ve kadim” olarak niteleyen Başkan Barzani, taraflar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteğini ifade etti.

Hindistan heyeti ise, Başka Barzani ve Kürdistan halkının mücadelesini değerli bulduklarını ifade ederek başta teknoloji, tıp, bilim, akademi ve eğitim olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve Hindistan arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Konuk heyet, Kürdistan Bölgesi, Iak ve Ortadoğu’nun istikrarının Hindistan için öneminin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerinin durumu ve Erbil-Bağdat ilişkileri ele alındı.

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