Erdoğan: 1 yıl bize müsaade edeceksiniz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Osmaniye'ye gitti.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan “Yüreğime düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetmez. Dünkü depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde kayıplarımız 41 bini geçerken 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı” dedi.

KIZILAY ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT VERDİ: BE AHLASIZ, BE NAMUSSUZ, BE ADİ

“Arama kurtarma, destek, yardım gibi 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızın tahliyesi ve asayiş için tüm imkanlarımızı kullandık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış biri Kızılay nerde diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Böyle vicdansızlık olur mu? Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor. 376 bin vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz.”

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Erdoğan, “Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladım. 1 yıl bize müsaade edeceksiniz. 1 yılda bu kalıcı konutları Allah'ın iziniyle yetiştireceğiz. hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere. 1 milyon 123 bin binanın incelemesi yapıldı. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Osmaniye'de de 5575 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Tüm raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilir” diye konuşu.

"70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK"

Erdoğan konuşmasının devamında, “Toplam 70 bin köy evimizi kendi mimarisine uygun bir şekilde yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141 köy evi yapılacak. Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek” ifadelerini kullandı.