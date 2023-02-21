Başbakan, Hindistanlı üst düzey diplomat heyeti kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ausaf Sayeed ve beraberindeki diplomat heyeti kabul etti.

Görüşmede Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ausaf Sayeed, Hindistan'ın Kürdistan Bölgesi ile ticaret, sağlık, bilgi teknolojisi ve bankacılık sistemi alanlarındkia ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Hindistan’ın Bağdat Büyükelçisi Prashant Pise ve Hindistan’ın Erbil Başkonsolosu Subhash C. Kain’in de hazır bulunduğu görüşmede Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Başbakan'a Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaretinin amacı hakkında bilgi verdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gelir kaynaklarını çeşitlendirme, güçlü bir ekonomik altyapı inşa etme ve kamu hizmetlerini dijitalleştirme programına değinen Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin Hindistan ile ilişkilerini geliştirme arzusunu yineledi.