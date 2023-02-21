Başbakan’dan Kürtçeye önem verilmesine ilişkin 2 kararname

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Anadili Günü dolayısıyla Kürtçe’ye önem verilmesine ilişkin 2 kararnameyi imzaladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Anadili Günü dolayısıyla iki özel kararname yayımladı.

Kararnamede, Kürdistan Bölgesi’nde iş amaçlı ikamet eden yabancı uyrukluların Kürtçe öğrenmesi için Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı, Kürt akademisi ve bu alandaki uzman isimlerle koordinasyon içerisinde uygun bir Kürtçe öğrenme programı hazırlamakla görevlendirildi.

İkinci kararnamede ise, Kürtçenin Kürdistan Bölgesi'nde anadil olarak korunması için 2014 tarihli Kürdistan Bölgesi Resmi Diller Yasası uyarınca tüm bakanlıklardan, resmi ve resmi olmayan kurumların yanı sıra ofisler, temsilcilikler, konsolosluklar, yabancı kuruluşlar ve özel şirketlere Kürtçe tabelaların asılması için gerekli çalışmaları yapmaları istendi.

Kararnamede ayrıca oteller, turistik yerler ve restoranların Kürtçeye önem vermesi ve Kürtçe yemek menüleri ile rehber kitapçıklar hazırlamaları istendi.