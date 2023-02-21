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BM: Ukrayna savaşında 8 binden fazla sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 24 Şubat’ta işgalin başlamasından bu yana 7 bin 199 olan can kaybı sayısını 8 bin 6 olarak revize etti.
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HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya’nın yaklaşık bir yıl önce Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana 8 binden fazla sivilin öldüğünü bildirdi.

Reuters’ın haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 24 Şubat’ta işgalin başlamasından bu yana 7 bin 199 olan can kaybı sayısını 8 bin 6 olarak revize etti.

Konuya ilişkin açıklamada, can kayıplarının yüzde 90’ının patlayıcı silahlar sonucu yaşandığı ifade edildi.

Ukrayna’da onlarca gözlemcisi bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, gerçek can kayıplarının resmi verilerden ‘önemli ölçüde daha yüksek’ olmasını beklediklerini vurguladı ve teyit sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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