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Maraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi

AFAD, Maraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.
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Depremde yıkılan bir bina (Foto: AA)
Depremde yıkılan bir bina (Foto: AA)
kürdistan Deprem Maraş Hatay afad

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün meydana gelen Hatay merkezli depreme ilişkin AFAD Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Depremlerde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiğini belirten Tatar; Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 448 bin 18 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Tatar ayrıca, Maraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 41'i 5-6 arası, 450'si 4-5 arası büyüklükte 7 bin 242 artçı deprem yaşandığını açıkladı.

Hatay merkezli depremin, Maraş merkezli depremlerden bağımsız olduğunu belirten Tatar, bu depremin Antakya'nın güneyindeki Antakya fayından kaynaklanan bir deprem olduğunu söyledi.

Depremin büyüklüğünün 6,4 olduğunu anımsatan Tatar, bu sarsıntının ardından en büyüğü 5,8 olmak üzere şu ana kadar Hatay merkezli 116 depremin meydana geldiği bilgisini verdi.

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