Politika

Selahattin Demirtaş: Yürü Bay Kemal!

Selahattin Demirtaş, ittifak vurgusu yaptığı paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.
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Kılıçdaroğlu - Demirtaş görüşmesi (Arşiv)
Kılıçdaroğlu - Demirtaş görüşmesi (Arşiv)
türkiye Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, paylaştığı tweet dizisinde ilk olarak, “Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında” ifadelerini kullandı.

İkinci tweetinde ise Demirtaş şunları belirtti:

Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz.

Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız.

1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş.

2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.

Demirtaş son tweetinde ise seçim ittifakına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı!

Yürü Sosyalist Güç Birliği!

Yürü Millet İttifakı!

Yürü Bay Kemal!

 

Yan yana yürüyün.

 

Birleştirin, barıştırın

ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi.

 

Başka çaremiz yok,

başaracağız.”

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