Politika

Zelenskiy: Rus ordusu Kherson'a yoğun saldırı düzenledi

Zelenskiy, Telegram kanalından Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
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dünya Volodimir Zelenskiy Kherson Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kherson şehrine yoğun saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram kanalından Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Rus ordusunun Kherson’a yoğun şekilde saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, “(Rus ordusu) Bir kez daha acımasızca sivilleri öldürüyor” dedi.

Zelenskiy, Rus füzelerinin otopark, yerleşim yerleri, apartman ve otobüs durağına isabet ettiğini dile getirerek, “Bu terör saldırıları sonucunda maalesef yaralılar ve ölüler var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

“Rus zulmünün ve saldırganlığının sınırı olmadığını dünyanın bir an bile unutmaya hakkı yok” diye konuşan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna halkına ve topraklarına karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulacağını kaydetti.

 

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