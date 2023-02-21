Berlin Kürt Enstitüsü Başkanı: Anadilini iyi bilmeyen yabancı dili de iyi öğrenemez

ERBİL (K24)

Berlin Kürt Araştırmaları Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı Dr. Feryad Fazıl Omar, Başbakan Mesrur Barzani’ye Dünya Anadili Günü dolayısıyla Kürtçeyle ilgili bugün imzaladığı 2 kararname için teşekkür etti.

K24’e konuşan Berlin Kürt Enstitüsü Başkanı Dr. Feryad Fazıl Omar, “Geçen yıl Erbil'deki bir konferansta başkentte asılı olan tabelaların maalesef Kürtçe olmadığından bahsetmiştim. Kürdistan Bölgesi'ne gelip uzun süre kalan herkese Kürtçe öğretilmesi gerektiğinden de bahsetmiştim. Bu iki konuyu iki kararname haline getirdiği için Başbakan Mesrur Barzani'ye teşekkür ediyor ve kendisini tebrik ediyorum” dedi.

“Tüm dil hataları müfredattan çıkarılmalı, çünkü bu durumda nesillerimiz anadillerini yanlışlarla öğrenirler” diyen Omar, “Çocuklarını başka dillerde yetiştirenler elbette anadillerinden mahrum kalıyorlar. Bütün okullarda Kürtçeye önem verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Fazıl Omar, “Anadilini iyi bilmeyen yabancı dili de iyi öğrenemez. Kürt dili için birleşik bir sistem kurmayı şimdiye kadar düşünmedik” diye konuştu.

BAŞBAKAN’DAN KÜRTÇEYE ÖNEM VERİLMESİNE İLİŞKİN 2 KARARNAME

Başbakan Mesrur Barzani bugün Dünya Anadili Günü dolayısıyla Kürtçeye önem verilmesine ilişkin 2 kararnameyi imzaladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Anadili Günü dolayısıyla iki özel kararname yayımladı.

Kararnamede, Kürdistan Bölgesi’nde iş amaçlı ikamet eden yabancı uyrukluların Kürtçe öğrenmesi için Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı, Kürt akademisi ve bu alandaki uzman isimlerle koordinasyon içerisinde uygun bir Kürtçe öğrenme programı hazırlamakla görevlendirildi.

İkinci kararnamede ise, Kürtçenin Kürdistan Bölgesi'nde anadil olarak korunması için 2014 tarihli Kürdistan Bölgesi Resmi Diller Yasası uyarınca tüm bakanlıklardan, resmi ve resmi olmayan kurumların yanı sıra ofisler, temsilcilikler, konsolosluklar, yabancı kuruluşlar ve özel şirketlere Kürtçe tabelaların asılması için gerekli çalışmaları yapmaları istendi.

Kararnamede ayrıca oteller, turistik yerler ve restoranların Kürtçeye önem vermesi ve Kürtçe yemek menüleri ile rehber kitapçıklar hazırlamaları istendi.