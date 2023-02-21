Politika

Rus yetkili: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi daha çok geliştirmek istiyoruz

Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini daha çok geliştirmek istediklerini söyledi.
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Leonid Slutsky
Leonid Slutsky
dünya Leonid Slutsky Rusya Irak Kürdistan Bölgesi

MOSKOVA (K24)

Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Erbil ile stratejik işler yaptıklarını kaydederek, ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

K24’e konuşan Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Rusya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

Yakın zamanda Erbil, Basra ve diğer yerlerle çalışmaya başlayacaklarını kaydeden Slutsky, stratejik projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Rus yetkili, “İlişkileri güçlendirmek için yapılacak çok projemiz var. Bir Rus parlamenter heyetiyle Irak'ı ziyaret etmeyi planlıyoruz. Elbette üst düzey yetkililerle ve parlamentoyla görüşmelerimiz olacak” dedi.

Slutsky, Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini çeşitli alanlarda daha fazla geliştirmek istediklerini söyledi.

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