Diyarbakır’da deprem

HABER MERKEZİ

AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Maraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.

Büyük depremlerde Diyarbakır’da 7 bina çökerken, 414 kişi yaşamını yitirdi, 912 kişi de yaralandı.