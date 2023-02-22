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Diyarbakır’da ikinci deprem

Diyarbakır’da saat 06.04’te meydana gelen Dicle merkezli 4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 10.09’da da Hani merkezli bir deprem meydana geldi.
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Diyarbakır'da binlerce kişi çadır kentlerde kalıyor (Foto: İhsan Yalın / K24)
Diyarbakır'da binlerce kişi çadır kentlerde kalıyor (Foto: İhsan Yalın / K24)
kürdistan Diyarbakır Deprem

HABER MERKEZİ

AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, saat 10.09’da merkez üssü Hani ilçesi Çukurköy olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Maraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.

Büyük depremlerde Diyarbakır’da 7 bina çökerken, 414 kişi yaşamını yitirdi, 912 kişi de yaralandı.

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