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Kandilli Rasathanesi: 16 günde 7 bin 145 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Haluk Özener, 6 Şubat'tan 21 Şubat 2023 saat 20:30'a kadar bölgede 7 bin 145 deprem çözümü yapıldığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Resmi kayıtlara göre 42 bin 310 can kaybının meydana geldiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Maraş depremlerinin üzerinden iki haftadan fazla süre geçti, artçı sarsıntılar sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan, 21 Şubat saat 20.30'a kadar bölgede 7 bin 145 sarsıntı kaydettiklerini duyurdu.

Özener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu depremlere ilişkin grafikler de yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'de Ekinözü-Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, 21 Şubat 2023 saat 20:30 itibarıyla bölgede toplam 7145 adet deprem çözümü yapılmıştır."

 

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