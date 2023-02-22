Politika

Koordinasyon Çerçevesi: Anayasa konusunda tüm Kürt güçleriyle anlaşma sağlanmalı

Şiilerin başı çektiği Koordinasyon Çerçevesi, anayasanın bazı maddeleriyle ilgili şimdiye kadar hiçbir siyasi anlaşmanın yapılmadığını bildirdi.
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Irak Irak Kürtler

ERBİL (K24)

Koordinasyon Çerçevesi yetkililerinden Mahmud Heyyani yaptığı açıklamada, siyasi taraflar arasında, Irak Anayasası’nın bazı maddelerinde yapılacak değişikliklerle ilgili herhangi bir anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

Siyasi anlaşma olmaksızın anayasada herhangi bir düzenleme yapılamayacağını belirten Heyyani, bu süreçte referandum yapılmasına ihtiyaç olduğunu, üç vilayetin ret oyu vermesi halinde bunun başarısız olacağını ifade etti.

Heyyani ayrıca, anayasa değişikliğiyle ilgili tüm Kürt güçleriyle uzlaşı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Koordinasyon Çerçevesi yetkilisi, anayasa değişikliği için zaman ve uzun bir görüşme sürecine ihtiyaç olduğunu belirtti.

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