Benzine indirim geliyor

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Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri doğdu.

Akaryakıtta son olarak salı benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam gelmişti.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL, İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL, İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,90 TL olarak satılıyor.