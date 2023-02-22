Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin ilk elektronik vize portalını duyurdu

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, resmi işlemlerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Başbakan paylaştığı videoda, “Hükümetin sunduğu hizmetler çerçevesinde artık E-Vize projesi artık uygulamada” ifadesini kullandı.

Başbakan, projeden, Kürdistan Bölgesi’ne turizm veya yatırım için gelecek olan herkesin faydalanabileceğini ve kısa süre içinde vize alabileceklerini kaydetti.

9’uncu hükümet kabinesi göreve başladığı tarihten bu yana Kürdistan Bölgesi’nin altyapısını güçlendirme hedefiyle çalışmalar yapıyor.

Elektronik vize uygulaması da hükümetin turizm sektörünü geliştirme ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme hedefleri açısından önemli bir basamak olarak görülüyor.