Politika

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin ilk elektronik vize portalını duyurdu

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin, ilk elektronik vize portalının duyurusunu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani elektronik vize

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, resmi işlemlerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Başbakan paylaştığı videoda, “Hükümetin sunduğu hizmetler çerçevesinde artık E-Vize projesi artık uygulamada” ifadesini kullandı.

Başbakan, projeden, Kürdistan Bölgesi’ne turizm veya yatırım için gelecek olan herkesin faydalanabileceğini ve kısa süre içinde vize alabileceklerini kaydetti.

9’uncu hükümet kabinesi göreve başladığı tarihten bu yana Kürdistan Bölgesi’nin altyapısını güçlendirme hedefiyle çalışmalar yapıyor.

Elektronik vize uygulaması da hükümetin turizm sektörünü geliştirme ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme hedefleri açısından önemli bir basamak olarak görülüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv