Akşener: Köylerin boşaltılması terör örgütlerine yeni alanlar açılmasına neden olabilir

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6 Şubat’ta 11 kenti etkileyen Maraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişi yaşamını yitirdi.

Bu haftaki partisinin grup toplantısında, depremin ardından yaşanan gelişmelere değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Geçen hafta, bir konuya, özellikle dikkat çektim. Deprem bölgesindeki göç hareketliliği, büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 2,5 milyondan fazla vatandaşımızın tahliyelerle ve kendi imkânlarıyla, bölge dışına çıktığı tahmin ediliyor” dedi.

“Mevcut sığınmacı sorunuyla birlikte irdelendiğinde, bu durum gelecekte, bölgedeki insanlarımız için bir demografik değişim tehlikesini gözler önüne seriyor” diyen Akşener, şunları belirtti:

“Nüfusumuzun yüzde 16’sını oluşturan deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Göçlerin yoğun yaşandığı illerimizde boşalan alanlar dışında göçün gerçekleştiği Mersin ve diğer illerimizde de bu sorun hayatı giderek daha da olumsuz etkileyecektir. Köylerin boşaltılması ise bu kapsamda sadece bir demografik değişime değil, terör örgütlerine yeni alanlar açılmasına da neden olabilir.”

“SINIR GÜVENLİĞİ VE MİLLETİN HUZURU ÜLKENİN VARLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de yabancılara konut satışının durdurulması konusunda çağrısını tekrarlayan İYİ Parti lideri, şöyle devam etti:

“Bu çağrımın ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerin, zaten bu sorunu bizzat çıkaranlar olduğunu kimse unutmasın. Bizim amacımız insanlarımızın evlerine, yurtlarına geri dönmesi hiçbir vatandaşımızın herhangi bir hakkının kaybolmamasıdır. Çünkü kadim devlet geleneğimizde devleti yönetenler sınırlarda güvenliği, içeride ise huzuru temin etmekle sorumludur. Çünkü sınır güvenliği ve milletin huzuru ülkenin varlığı için vazgeçilmezdir. Ancak Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir derdi olmadığını maalesef biliyoruz. O nedenle, buradan uyarmak istiyorum; özellikle bölgedeki insanlarımızın mülklerini korumalarına yönelik hukuki bir çerçevenin oluşturulması ve farkındalık çalışmalarının derhal organize edilmesi gerekiyor.”

“ARTIK SIĞINMACI PROBLEMİNİ ÇÖZME VAKTİ GELMİŞTİR”

Şehirlerin yeniden onarılacağını da söyleyen Akşener, “Bunu yaparken de yeni bir usulsüzlüğe ve çarpıklığa izin vermeyeceğiz. Ancak artık sığınmacı problemini çözme vakti gelmiştir. Buradan iktidarı, başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye, bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“BİZ HAZIRIZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Akşener, şunu söyledi:

“Biz, en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bu konuda görüşmeye çağıracağız. Eğer Sayın Erdoğan’ın inadı hâlâ sürüyorsa daha önceki çağrımı da bu vesileyle buradan yineliyorum. Milletimiz için, devletimiz için ben bu görüşmeleri yapıp, bu sorunu çözmeye hazırım. Bizler hazırız.”