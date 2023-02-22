Politika

Rojava’nın Kamışlo kentinde SİHA saldırısı

Türkiye’nin Rojava’nın Kamışlo kenti kırsalına düzenlediği SİHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Rojava SİHA Türkiye TSK Kamışlo DSG

KAMIŞLO (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) bir aracı hedef aldı.

Saldırının sivil araca yönelik gerçekleştirildiğini söyleyen kaynak, olayın Kamışlo- Tirbêspîyê arasında bulunan Biwêra köyünde meydana geldiğini ifade etti.

Türkiye, son aylarda Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik SİHA saldırıları gerçekleştiriyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine göre, 2022'nin başından bu yana Türk insansız hava araçları DSG kontrolündeki bölgeleri 62 kez bombalayarak 170'ten fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

 

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