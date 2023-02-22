Başbakan: Kürdistan Bölgesi anayasal haklarından asla vazgeçmeyecek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapılan ziyaretlerin yanı sıra Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerin seyri masaya yatırıldı.

Toplantının ilk bölümünde Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde gerçekleştirilen görüşmelere ve Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine değinen Mesrur Barzani, bu temasların çok olumlu geçtiğini söyledi.

Her iki ülkede de Kürdistan Bölgesi heyetinin çok yüksek düzeyde karşılandığını ve bunun Erbil diplomasisinin uluslararası arenadaki önemi ile güçlü konumunu işaret ettiğini vurgulayan Başbakan, söz konusu görüşmelerde bölgesel gelişmelerin yanı sıra Irak’la ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Görüşmenin ikinci bölümünde Erbil heyetinin Bağdat’ta yaptığı görüşmeler ele alındı. Söz konusu görüşmelerde petrol ve doğalgaz konusu masaya yatırıldı.

Erbil heyetini tebrik eden Mesrur Barzani, federal hükümetle olan sorunların anayasaya dayalı ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

"FEDERAL HÜKÜMETLE HER TÜRLÜ KOORDİNASYONA HAZIRIZ"

Sorunların diyalogla çözülmesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Başbakan, “Federal hükümetle her türlü koordinasyon ve işbirliğine hazırız. Sorunların çözülmemesi tüm Irak vatandaşlarının çıkarına zarar vermektedir” dedi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.