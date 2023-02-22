Politika

Avesta Yayınlarının sitesine erişim engeli

Avesta Yayınlarının sitesine erişim engeli konduğu bildirildi.
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avestakitap.com erişime kapatıldı
avestakitap.com erişime kapatıldı
türkiye Avesta Erişim engeli Yasak

HABER MERKEZİ

Avesta Yayınlarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği ‘PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı’ iddiasıyla websitemizi erişime kapattı” denildi.

Açıklamada, “http://avestakitap.com kitaplarımızın tanıtımı ve satışı dışında herhangi bir paylaşım yapmıyor. Kitap yasaklamalarıyla bu fiili bir sansürdür, kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

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