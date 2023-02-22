Avesta Yayınlarının sitesine erişim engeli
HABER MERKEZİ
Avesta Yayınlarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği ‘PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı’ iddiasıyla websitemizi erişime kapattı” denildi.
Açıklamada, “http://avestakitap.com kitaplarımızın tanıtımı ve satışı dışında herhangi bir paylaşım yapmıyor. Kitap yasaklamalarıyla bu fiili bir sansürdür, kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği “PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı” iddiasıyla websitemizi erişime kapattı. https://t.co/lXpx3n5hOA kitaplarımızın tanıtımı ve satışı dışında herhangi bir paylaşım yapmıyor. Kitap yasaklamalarıyla bu fiili bir sansürdür, kabul edilemez. pic.twitter.com/QqHSeO7LoA— Avesta Yayınları (@avestayayin) February 22, 2023