Demirtaş: Çağrım Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine değildi

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Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek'e konuştu.

Twitter’da yaptığı paylaşımların adaylıklara ya da ittifaklara çağrı olmadığının altını çizen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum, kolektif bir travma yaşıyor. Tam bir umutsuzluk, çaresizlik, dağınıklık hali var. Muhalefetin bu gidişata dur diyebilmesinin yolu, beraber çalışmaktan ve yan yana durarak umudu büyütmekten geçiyor. Ben, muhalefetin kendi arasında diyalog ve iş birliği zemininin her zamankinden güçlü olduğunu göstermek istedim. İttifaklar arasında hem halka yardım ve dayanışma konusunda iş birliği olmalı hem de ittifaklar, artık açık ve şeffaf müzakere yürüterek siyasal sürece de müdahale etme cesaretini ortaya koyabilmeliler. Bu konularda da Sayın Kılıçdaroğlu öncülük yapabilir, birleştirici rol oynayabilir. Toplum bütün muhalefetten, yaraları sarmak için dayanışma bekliyor.”

“SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNCÜLÜK YAPMASI ÇAĞRISIDIR”

Vatandaşların muhalefetten dayanışma beklediğini ifade eden Demirtaş, “Muhalefetin de halkın beklentisine cevap olması gerekir. Benim mesajım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine değil; diyalog, dayanışma, müzakere ve işbirliği konularında Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yapması çağrısıdır” şeklinde konuştu.

“HDP MÜZAKEREYE BU KADAR AÇIK VE İLKELİ YAKLAŞIRKEN KİMSE İPE UN SERMEMELİ”

Ortak adaylık konusunda da müzakere yollarının açık olmasına vurgu yapan Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Adaylıklar konusu ise partilerin ve ittifakların kendi arasında yürüteceği müzakereler sonrasında netleşecektir. Ben sadece kolaylaştırıcı olmaya çalışıyorum. Halk acılar içinde boğulmak üzereyken küçük siyasi hesaplar peşinde koşmak kimseye yakışmaz. HDP açık ve şeffaf müzakereye bu kadar açık ve ilkeli yaklaşırken kimse ipe un sermemeli artık. Umarım daha sağlıklı bir diyalog zemini oluşur ve hem yardım bekleyen halka daha büyük bir dayanışma ağıyla destek olunur hem de yakın geleceğe dair umut artırılır. Mesajlarımın bu şekilde anlaşılması daha doğru ve yerinde olur.”

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Demirtaş, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Demirtaş, paylaştığı tweet dizisinde ilk olarak, “Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında” ifadelerini kullanmıştı.

İkinci tweetinde ise Demirtaş şunları belirtmişti:

“Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz.

Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız.

1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş.

2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.

Demirtaş son tweetinde ise seçim ittifakına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı!

Yürü Sosyalist Güç Birliği!

Yürü Millet İttifakı!

Yürü Bay Kemal!

Yan yana yürüyün.

Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi.

Başka çaremiz yok,

başaracağız.”