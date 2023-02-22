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Maraş merkezli depremler: Can kaybı 43 bin 556’ya yükseldi

Süleyman Soylu, Maraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 556’ya yükseldiğini bildirdi.
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türkiye Deprem Maraş depremi Süleyman Soylu

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay’da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

TRT yayınına katılan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş merkezli depremlere dair hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü söyledi.

Soylu, depremler sonucu 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

“Az bir rakam değil. Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz” diyen Soylu, şunları ifade etti:

“Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. İşimizi bitirmeden de kalkıp gitmeyeceğiz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız.”

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