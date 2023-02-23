Hatay’da 4,2 şiddetinde deprem
HABER MERKEZİ
Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Hatay’da meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremlerde resmi rakamlara göre 43 bin 556 kişi yaşamını yitirdi.
Depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına göre saat 04.42'de Hatay Gökçegöz merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7,6 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2023
GOKCEGOZ-(HATAY) https://t.co/xotl3MEZ2X
23.02.2023, 04:42:56 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 7.6 km#Kandilli