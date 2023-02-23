Hatay’da 4,2 şiddetinde deprem

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Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Hatay’da meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremlerde resmi rakamlara göre 43 bin 556 kişi yaşamını yitirdi.

Depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına göre saat 04.42'de Hatay Gökçegöz merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7,6 km olarak ölçüldü.