Genel

Çin-Tacikistan sınırında şiddetli deprem

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Çin Tacikistan Kırgızistan Deprem

HABER MERKEZİ 

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

DEPREM KIRGIZİSTAN'IN BÜYÜKŞEHİRLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.

Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.

Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv