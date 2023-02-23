Ekonomi

Benzine indirim geldi

Türkiye’de geçen hafta akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından bugün benzine indirim geldi. Benzinin litre fiyatında 46 kuruşluk düşüş oldu.
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HABER MERKEZİ

Brent petrolun 86 dolardan 82 dolara gerilemesiyle doğan indirim beklentileri sonuç verdi.

Bugünden geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geldi.

Motorinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Son olarak 14 Şubat'ta benzinin litresine 1.1, motorinin litresine ise ortalama 1.2 lira zam gelmişti.

23 Şubat'tan itibaren geçerli olan benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,32 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,32 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.90 TL

Ankara Benzin fiyatı: 20,57 TL

Ankara Motorin fiyatı: 21,81 TL

Ankara LPG fiyatı: 11,90 TL

İzmir benzin fiyatı: 20,57 TL

İzmir motorin fiyatı: 21,57 TL

İzmir LPG fiyatı: 11,65 TL

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