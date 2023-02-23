Politika

Lahor Şeyh Cengi, KYB Eş Başkanlığına döndüğünü açıkladı

Lahor Şeyh Cengi, 1 buçuk yıl sonra mahkeme kararıyla tüm siyasi haklarının kendisine geri verildiğini belirtti.
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kürdistan Lahor Şeyh Cengi KYB

SÜLEYMANİYE (K24)

Lahor Şeyh Cengi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı olarak siyasi çalışmalarına başlayacağını bildirdi.

KYB ile ilgili görüntülü bir mesaj yayınlayan Lahor Şeyh Cengi, 1 buçuk yıl sonra mahkeme kararıyla tüm siyasi haklarının kendisine geri verildiğini belirtti.

Mahkeme kararıyla KYB Eş Başkanlığına geri döndüğünü açıklayan Cengi, KYB Eş Başkanlığına KYB’nin 4’üncü kongresinde üyelerin oylarıyla seçildiğini ifade etti.

“Bugünden itibaren KYB Eş Başkanı olarak siyasi çalışmalara başlayacağım” diyen Cengi, KYB kadrolarının desteğiyle Kürdistan ve Iraklı siyasi güçlerle birlik çabası içerisine gireceğini kaydetti.

Birlik ve şeffaflığa ihtiyaç duyduklarını kaydeden Cengi, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi statüsünün daha güçlü ve korunaklı olması için siyasi anlaşmazlıkların bir tarafa bırakılması ve el ele ciddi adımların atılması çağrısında bulundu.

 

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