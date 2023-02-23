Barzani Yardım Vakfı’nın bir konvoyu daha Afrin’e ulaştı

AFRİN (K24)

Barzani Yardım Vakfı’nın (BCF) Rojava’nın Afrin kentinde depremden etkilenen ailelere desteği sürüyor.

K24’e konuşan Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) Afrin’deki temsilcisi Ahmed Hassan, BCF’ye ait bir yardım konvoyunun daha Afrin bölgesine geldiğini ve yardımların kent merkezi ile Cinderes beldesindeki depremzedelere dağıtılacağını kaydetti.

8 araçlık konvoyda 700 çadırın yanı sıra gıda maddeleri bulunduğu öğrenildi.

Barzani Yardım Vakfı, depremin ilk gününden itibaren etkilenen bölgelere çok sayıda yardım ekibi ve gönderdi.

Şimdiye kadar BCF’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti de deprem bölgelerine çok sayıda yardım konvoyu gönderdi.

BCF’nin ayrıca Afrin’de yardım ofisi açacağı belirtilmişti.