Trump'tan Kuzey Kore liderine destek: ABD tatbikatları dolayısıyla kendini tehdit altında hissediyor

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Eski ABD Başkanı Trump, son füze denemelerinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u savunarak ABD'nin Güney Kore'de gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar nedeniyle tehdit altında hissetmekte haklı olduğunu kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, güney Çin denizinde artan gerilimler ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine dair yorum yaptı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşımda bulunan Trump, görevdeyken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın ilişkisinin olduğunu belirtti.

Trump, "Başkanlık yaptığım yıllarda çok iyi tanıdığım ve anlaştığım Kuzey Kore lideri Kim, ABD ve Güney Kore'nin birlikte büyük eğitim ve hava tatbikatları yapmasından memnun değil" ifadelerini kullandı.

'GÜNEY KORE BU PAHALI TATBİKATLAR İÇİN BİZE ÇOK AZ PARA ÖDÜYOR'

Pyongyang'ın kendini tehdit altında hissetmekte haklı olduğuna dikkat çeken Trump, "Kendini tehdit altında hissediyor. Güney Kore, bu son derece pahalı ve provokatif tatbikatları yapmamız için bize çok az para ödüyor. Bu gerçekten gülünç" dedi.

Son haftalarda Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim, Pyongyang'ın yeni füze denemeleriyle tırmanmıştı.

Geçen hafta Kuzey Kore, Japon Denizi'ne düşen bir kıtalararası balistik füze ateşlemişti. Kuzey Kore, denemelerin önümüzdeki birkaç hafta içinde planlanan kapsamlı askeri tatbikatlar nedeniyle Güney Kore ve ABD'ye uyarı niteliğinde olduğunu vurgulamıştı.

Buna karşılık Güney Kore, Japonya ve ABD, stratejik bir bombardıman uçağı ve avcı uçaklarının yer aldığı ortak hava tatbikatları düzenlemişti.