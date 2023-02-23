Kurum açıkladı: 164 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı

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Murat Kurum, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Kurum; toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binanın incelendiğini, 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“11 ilimizde hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verecek olursak toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adıyaman’ımızda depremden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. Bu kapsamda da Adıyaman'da 20 bin 987 binada 56 bin 685 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler, yine Hatay merkezli depremlerle birlikte 11 ilimizi ve 14 milyon kardeşimizi derinden sarstı, yaraladı. Bilinmelidir ki; devletimiz tüm imkânlarıyla milletimizin yanındadır.

Bakanlık olarak; 200 bin konutumuzun, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladığımız ve buna göre yer seçimini yaptığımız alanlarda, ilk konutlarımızın sözleşmelerimizi imzaladık. Bu kapsamda iki gün önce; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te toplam 1797 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzaladık, inşa sürecine başladık.

Dün de Adana’da 590, Gaziantep’te 600, Hatay’da 364, Kahramanmaraş’ta 1019, Şanlıurfa’da 534 olmak üzere, toplam 3107 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladık.

Bugün de Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay’da 1317 konut, Malatya’da 599 konut olmak üzere toplam 2316 konut ve 36 dükkânın sözleşmelerini imzalıyoruz. Kısacası üç günde 7220 konut ve 36 dükkânın sözleşmelerini yapacağız.

Yine Köylerimizi de ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye’de 1361, Adana’da 701, Diyarbakır’da 2 bin 927, Elazığ’da 386, Hatay’da 14 bin 141, Kahramanmaraş’ta 12 bin 135, Malatya’da 17 bin 990, Şanlıurfa’da 2 bin 54, Gaziantep’te 9 bin 130, Kilis’te 1002, Adıyaman’da 10 bin olmak üzere; 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.”