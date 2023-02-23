Başbakan ABD Senatosu heyetiyle bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’li senatör heyetiyle bir araya geldi.

Başbakan, Kürdistan Parlamentosu seçimlerini ertelemek için hiçbir mazeret olmadığını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümet arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesinin önemi ele alındı.

Peşmerge Bakanlığı reformları başta olmak üzere hükümetin reform adımlarının konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve yerli ürünlerin dış pazarlara ihracatı da değerlendirildi.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasının öneminin konuşulduğu görüşmede, seçimlerin ertelenmesi için hiçbir mazeret olmadığını ve bu yıl yapılması gerektiğini vurgulayan Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin seçimler için tüm hazırlıkları yaptığını vurguladı.