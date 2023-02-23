Politika

Başbakan ABD Senatosu heyetiyle bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Senatosu’ndan bir heyeti kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani ABD Senatosu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’li senatör heyetiyle bir araya geldi.

Başbakan, Kürdistan Parlamentosu seçimlerini ertelemek için hiçbir mazeret olmadığını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümet arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesinin önemi ele alındı.

Peşmerge Bakanlığı reformları başta olmak üzere hükümetin reform adımlarının konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve yerli ürünlerin dış pazarlara ihracatı da değerlendirildi.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasının öneminin konuşulduğu görüşmede, seçimlerin ertelenmesi için hiçbir mazeret olmadığını ve bu yıl yapılması gerektiğini vurgulayan Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin seçimler için tüm hazırlıkları yaptığını vurguladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv