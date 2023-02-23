BM Genel Sekreteri: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kolektif vicdana hakaret

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Ukrayna ve müttefiklerinin çağrısıyla, Rusya’nın ordusunu derhal geri çekmesine yönelik olarak BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama öncesi konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalin BM Antlaşması’na da uluslararası hukuka da aykırı olduğunu vurguladı:

“Bu savaş bölgesel istikrarı tehdit ediyor” diyen Antonio Guterres “Küresel gerilim ve ayrılıkları büyütüyor, küresel krizlere odaklanmamızın önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Savaş boyunca nükleer silah kullanımının ima edilmesinin büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Guterres, “Uçurumun kenarından geri dönmeliyiz” dedi ve ekledi:

“Bunlara göz yummak krizi sadece derinleştirecektir. Antlaşmamızda yer alan prensipleri tahrip edecektir.

Savaş çözüm değil, sorunun kendisidir. Ukrayna’daki insanlar derin bir acı içinde. Ukraynalıların, Rusların ve diğerlerinin barışa ihtiyacı var.”

BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamanın yasal bir bağlayıcılığı yok bu nedenle de Rusya’nın politikalarını etkileyeceği düşünülmüyor.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya ise ABD ve müttefiklerinin tüm dünyayı savaşa çekmeye hazır olduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022’de yaklaşık 200 bin Rus askerini Ukrayna’ya göndererek Avrupa'da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük işgali başlatmıştı.

Savaş nedeniyle BM tahminlerine göre bugüne kadar 7 bin 199 sivil hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı.

Gerçek sayının ise bundan çok daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Kitlesel infazlar gerçekleştirildiği öne sürülen Mariupol kentinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko , Nisan ayında sadece bu kentte 21 bin kişinin öldürüldüğünü söylemişti.

ABD ordusunun tahminlerine göre savaşın birinci yılı dolarken, Ukrayna ve Rus ordusundan 100 biner kişi öldü veya yaralandı.

13 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin elektrik altyapısı da düzenli olarak Rus füzeleri tarafından hedef alınıyor.

Putin bu operasyonun “Ukrayna’yı silahtan ve Nazilerden arındırmak” amacıyla yapıldığını savunuyor.