Abdullah Gül: Bu noksanlıkları depremin altına gömersek, yarın yine depremin altında kalırız

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maraş'ta ilk olarak Afetle Mücadele Koordinasyon Merkezi’ne gitti.

Yetkililerden bilgi alan ve koordinasyon ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gül, “Öncelikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yararlananlara acil şifalar diliyorum” dedi.

“GÖZYAŞIYLA YAKİP ETTİM”

Deprem olduğundan bu yana yaşananları gözyaşı ve üzüntüyle takip ettiğini dile getiren Gül, arama kurtarma çalışmalarında bilfiil görev alan yerli ve yabancı tüm ekiplere teşekkür etti.

Kurtarma çalışmalarına herhangi bir engel teşkil etmemek adına, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletmek üzere bugün Maraş’ta olduğunu ifade eden Abdullah Gül, şunları kaydetti:

“Şüphesiz ki büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Canlarımız gitti, çok yara aldık. Bu yaralarımızı hep birlikte zamanla saracağız. Burada bugün, böylesi bir afetle mücadelede devlet ve milletin seferberlik içinde çaba gösterdiğine müşahede ettim.

“EKSİKLİKLER YAŞANDIĞINI HEP BERABER GÖRDÜK”

Eksiklikler ve noksanlıklar yaşandığını da hep beraber gördük. Bu noksanlıkları depremin altına gömersek, yarın olacak bir depremin altında da yine bizler kalırız. Depremin merkezinde olan bir ülke olduğumuz biliniyor. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmış olmalıydık. Afetle mücadele hızımızı bu yönde geliştirmeliydik.

Devlet kurumlarımızla, yapı sektöründeki tüm paydaşlarla, bilim adamlarımızla bu hedefe ulaşmak için birlikte çaba sarfetmetleyiz. Depreme hazırlıklı olma kültürünü ve bilincini tepeden tırnağa benimsemeli ve benimsetmeliyiz. Bunu şimdi yapmaz isek ne zaman yapacağız? Bundan sonra kurumları ve kuralları sağlamlaştırmamız ve gerekli denetimleri uygulatmamız şart. Daha dayanıklı bir geleceği ancak birlikte böyle inşa edebiliriz.“