Hulusi Akar açıkladı: Depremlerde şu ana kadar 100 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maraş merkezli depremlerden birliklerin de etkilendiğini belirterek, "Şu ana kadar maalesef 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik. Bir üsteğmen ile bir astsubayımıza daha ulaşılamadı. Bununla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara da gerekli tıbbi müdahale yapılmaya devam ediliyor" dedi.

TSK'nın deprem bölgelerindeki çalışmalarının devam ettiğini aktaran Akar, "Asker kışladan geç çıkarıldı" iddialarının doğru olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu yaklaşım akılla, mantıkla izah edilemez. Görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Malatya'da saat 05.45'ten itibaren Mehmetçiğin sokaklarda olduğu, enkazlara müdahale ettiği, vatandaşla beraber olduğu açıkça görülüyor. Bunun çok örnekleri var. Şunu bilmek lazım, ilk andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik vatandaşıyla beraber, seferber oldu. Sadece deprem bölgesindekiler değil, bütün Silahlı Kuvvetler hatta Kıbrıs'taki unsurlarımızdan dahi buraya destek oldu.”

“30 BİN SURİYELİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ”

Depremin ardından "Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'ye doğru akınının olduğu" iddiasına ilişkin ise Akar, sınır boyunda incelemelerde bulunduklarını, hudut birliklerini denetlediklerini, mülki amirlerle, vatandaşla görüştüklerini belirtti.

Böyle bir şeyin olmadığını bir kez daha orada teyit ettiklerini belirten Akar, "Gece-gündüz kameralarımızla, nöbetçilerimizle, İHA'larımızla sınır hattımız sürekli kontrol altında. Sınırlardan, hudut hatlarından Türkiye'ye kitle halinde gelmek diye bir şey söz konusu değil. Bunların yanı sıra depremden zarar gören, ailelerini, evlerini kaybeden Suriyeliler, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Suriye'deki topraklarına dönüyorlar. Şu ana kadar bu rakam 30 bine çıktı" ifadelerini kullandı.