Politika

Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a mektup

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Maraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Suriye için Beşar Esad’a taziye mektubu yazdı.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Beşar Esad taziye mektubu Maraş depremleri

HABER MEKREZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş merkezli depremler nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a hitaben taziye mektubu kaleme aldı.

“SURİYE’NİN KAYIPLARINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Mektuba “6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur” ifadesi ile başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim” dedi.

“KEDERİMİZDE DE ORTAK VE KOMŞUYUZ”

Kılıçdaroğlu mektubunu “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum” ifadesiyle noktaladı.

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