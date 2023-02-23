Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi

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AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

Tatar şunları söyledi:

“8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. 4 ayda kaydedilen deprem sayısı 17 günde gerçekleşti.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor.”

“Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi” diyen Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.

Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Buralar tespit edildikçe vatandaşlarımız buralardan tahliye ediliyor.

Burada deprem dairesindeki arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde deprem hadisesini ve artçıları inceliyorlar. Aynı zamanda yurt dışında da bu süreci birlikte yönetiyoruz.

TÜBİTAK'ın özellikle acil destek programı kapsamında çok sayıda araştırmacı var. 109 proje kapsamında 59 kurumdan yaklaşık 700 uzman sahada görev yapıyor. Her biri farklı alanda görev yapan araştırmacılar. Bu dayanışma için herkese teşekkür ediyorum.”

Maraş merkezli depremlerden sonra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye, Urfa Elazığ afet bölgesi kapsamına alınmıştı.