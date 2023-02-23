BM: Suriye’de depremzedelere Türkiye üzerinden yardımı artıracağız

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BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, Reuters'a verdiği demeçte, bölgeye gönderilen yardımları günlük 40 tıra çıkarmayı planladıklarını ama bunun bile yaşanan insani kriz için yeterli olmadığını vurguladı.

Hadi bölgeye acilen daha fazla tıbbi malzeme, gıda ve geçici barınak gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Deprem sonrası duraksamanın ardından sınır geçişlerinin tekrar başladığı 9 Şubat'tan itibaren 280'den fazla tırın kuzey batı Suriye'ye geçtiğini aktaran Hadi, bu hafta daha fazla kaynağın sağlanması ile günlük tır geçişlerini deprem öncesi seviyenin iki katı olan 40 tıra çıkaracaklarını belirtti.

Deprem öncesi tek sınır geçişi olan Cilvegözü'nün yanı sıra iki kapının daha Şam yönetiminin 3 aylığına geçici izniyle açılacak olmasıyla yardım geçişleri de artırılabilecek.

Öte yandan Suriyeli yetkililer Şam kontrolündeki bölgelerden muhalif bölgelere yardım taşınmasına izin verse de BM bölgedeki radikal grupların geçişleri engellediğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda muhalif gruplar tarafından kontrol edilen bölgede yaşayan 4 milyondan fazla insanın yüzde 90'ı depremden önce bile insani yardımlara muhtaç bir şekilde yaşıyordu.