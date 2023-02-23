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İran’da Spor Bakanı’nı taşıyan helikopter düştü

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter iniş sırasında düştü.
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İran İran helikopter kazası

HABER MERKEZİ

İran’da Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Baft kentinde iniş sırasında düştüğü ve bakan ile beraberindekilerin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin pilotu Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kontrolü kaybetti.

Düşen helikopterde bulunan Seccadi ve beraberindekilerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

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