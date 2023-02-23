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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 106 depremzede çocuğun kimliği tespit edilemedi

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 106 depremzede çocuğun ise kimliğinin tespit edilemediğini açıkladı.
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Depremzede çocuklar
Depremzede çocuklar
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HABER MERKEZİ

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.405 çocuğun, kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlık, 106 depremzede çocuğun ise kimliğinin tespit edilemediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1890 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1405 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 380 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1784 çocuğumuz, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır."

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