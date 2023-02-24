Deprem bölgesindeki yapılaşmaya dair kararname yayımlandı

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6 Şubat’ta Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından 10 kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ayrıca depremler sonucu resmi rakamlara göre 43 bin 556 kişi yaşamını yitirdi.

'Olağanüstü Hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kararname' Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede yeni yerleşim bölgeleri için bakanlığa resen karar alma yetkisi verildi: "Afet bölgesi kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskan kararları, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek AFAD'ın yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir."

Kararnameye göre bu belirleme yapılırken, "gereklilik bulunması" halinde mera ve orman alanları da kullanılabilecek.

Bu kapsamda belirlenen alanlarda vasıf değişikliği gereken yerlerin resen vasıf değişikliği yapılacak ve bu yerler Hazine adına tescil olunarak yapılan işlemler ilgili kurumlara bildirilecek.

ASKI, İLAN İTİRAZ HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAK

Köy yerleşme alanları dahil belirlenen kesin iskan alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak.

Bu alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan plan ve parselasyon planlarında, İmar Kanunu'nun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilecek. Bu haklar takas ve trampa işlemlerine konu edilebilecek.

KURUM AÇIKLADI: 164 BİN BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI

Öte yandan Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Kurum; toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binanın incelendiğini, 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“11 ilimizde hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verecek olursak toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adıyaman’ımızda depremden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. Bu kapsamda da Adıyaman'da 20 bin 987 binada 56 bin 685 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler, yine Hatay merkezli depremlerle birlikte 11 ilimizi ve 14 milyon kardeşimizi derinden sarstı, yaraladı. Bilinmelidir ki; devletimiz tüm imkânlarıyla milletimizin yanındadır.

Bakanlık olarak; 200 bin konutumuzun, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladığımız ve buna göre yer seçimini yaptığımız alanlarda, ilk konutlarımızın sözleşmelerimizi imzaladık. Bu kapsamda iki gün önce; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te toplam 1797 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzaladık, inşa sürecine başladık.

Dün de Adana’da 590, Gaziantep’te 600, Hatay’da 364, Kahramanmaraş’ta 1019, Şanlıurfa’da 534 olmak üzere, toplam 3107 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladık.

Bugün de Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay’da 1317 konut, Malatya’da 599 konut olmak üzere toplam 2316 konut ve 36 dükkânın sözleşmelerini imzalıyoruz. Kısacası üç günde 7220 konut ve 36 dükkânın sözleşmelerini yapacağız.

Yine Köylerimizi de ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye’de 1361, Adana’da 701, Diyarbakır’da 2 bin 927, Elazığ’da 386, Hatay’da 14 bin 141, Kahramanmaraş’ta 12 bin 135, Malatya’da 17 bin 990, Şanlıurfa’da 2 bin 54, Gaziantep’te 9 bin 130, Kilis’te 1002, Adıyaman’da 10 bin olmak üzere; 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.”