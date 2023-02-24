Hatay, Maraş ve Malatya’da peş peşe artçı depremler

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin sarstığı kentlerde artçılar sürüyor.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 09.12'de Hatay Samandağ merkezli 3.4 büyüklüğünde, 7.9 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Bir dakika sonra, 09.13'te ise Maraş Göksun merkezli 3.4 büyüklüğünde, 5.0 kilometre derinliğinde deprem oldu.

Ardından Malatya'da Darende merkezli 3.1 büyüklüğünde, 4.0 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.