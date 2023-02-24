Genel

Hatay, Maraş ve Malatya’da peş peşe artçı depremler

Bugün saat 09.00'dan sonra Hatay'da 3.4 büyüklüğünde, Maraş’ta 3.4 büyüklüğünde, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
deprem-cizim
deprem-cizim
türkiye Malatya Hatay Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin sarstığı kentlerde artçılar sürüyor.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 09.12'de Hatay Samandağ merkezli 3.4 büyüklüğünde, 7.9 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Bir dakika sonra, 09.13'te ise Maraş Göksun merkezli 3.4 büyüklüğünde, 5.0 kilometre derinliğinde deprem oldu.

Ardından Malatya'da Darende merkezli 3.1 büyüklüğünde, 4.0 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv